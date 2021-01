Energa San Salvatore, Campanile: "Giochiamo per il vertice" Il presidente del sodalizio sannita non si nasconde e fa un plauso a tecnico e atlete

L’esordio vincente in trasferta contro Pozzuoli ha dato il via al campionato di serie B2 dell’Olimpia Energa San Salvatore Telesino. Squadra subito vittoriosa nonostante una grande sofferenza che è finita solo dopo un tie-break ben giocato. Comunque soddisfatto il presidente della compagine sannita Campanile: “Archiviamo subito questa gara, guardiamo avanti sapendo di dover lavorare tantissimo. Ci prendiamo tutto il buono visto ieri a Pozzuoli, una vittoria non scontata contro una squadra ostica e ben messa in campo da mister Borghesio: arcigna in difesa e con valori importanti anche in attacco e che a tratti ci ha creato delle difficoltà”.

L’Olimpia Energa San Salvatore punta ad un obiettivo importante e il massimo dirigente non si nasconde. “I nostri obiettivi restano chiari e non si spostano di un millimetro: occupare le parti altissime della classifica. Spazio dunque al lavoro che sarà sodo anche in vista del derby della prossima settimana contro la Volare Benevento. Ci teniamo a fare bene e a conquistare i tre punti”.

Il momento che viviamo non è semplice soprattutto per chi svolge sport a livello dilettantistico, ecco perché il presidente Campanile ha voluto fare un plauso a tecnico e giocatrici. “Voglio comunque fare un plauso a coach Eliseo per la gestione non facile di questi mesi e un plauso alle ragazze ed a tutta la società per la dedizione al lavoro e l’attaccamento alla maglia. La strada è quella giusta”.