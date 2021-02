Miwa Benevento, arriva Smorra per sostituire Iannicelli L'esperto play-guardia vanta tante esperienze in serie B e una bella parentesi ad Airola

Era nell’aria, in seguito al forfait di Peppe Iannicelli, e l’annuncio è finalmente ufficiale. Arriva all’ombra della Dormiente il play/guardia Nando Smorra, giocatore con esperienza pluriennale in Serie B che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia della Geko PSA Sant’Antimo.

Smorra inizia la sua carriera con la Partenope e conosce il Sannio già nel lontano 2009 quando ha indossato la casacca di Airola per ben tre

anni, intervallati da una stagione a Torre del Greco. Nel 2015 inizia l’avventura in Serie B ad Isernia dove giocherà per ben 5 anni e 1 ancora in terra molisana ma in quel di Venafro. In particolare, Smorra è stato implacabile nella stagione 2017/2018 quando in 30 presenze con il Globo Isernia mette a tabellino ben 396 punti.

Nella stagione successiva si trasferisce a Corato, sempre in Serie B, terminando però la stagione a Pozzuoli per disputare in casacca campana

i playout. Infine, l’ultima stagione ha visto Smorra partecipare ancora al campionato di Serie B ma stavolta con la Geko Sant’Antimo, società

gemellata con la Miwa Energia Cestistica Benevento. Tutto pronto, dunque, per affrontare il campionato di Serie C Gold che vedrà i cinghiali sanniti esordire il 6 Marzo ad Ischia. Annullata, invece, l’amichevole di Venerdì 26 prevista contro il Sorriso Azzurro Sant’Antimo.