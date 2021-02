Giro d'Italia, il 15 maggio arrivo a Guardia Sanframondi La corsa rosa torna nel Sannio dopo la partenza di Pesco Sannita nel 2018

Il Giro d’Italia torna in Campania e precisamente lo farà nel Sannio. Appuntamento sabato 15 maggio con l’arrivo della tappa Foggia-Guardia Sanframondi, 173 km ricchi di saliscendi che dopo una tappa dedicata ai velocisti potrà essere terreno interessante per chi ama andare in fuga. La corsa rosa mancava dal 2018 quando Pesco Sannita ospitò la partenza della tappa con l’arrivo in salita a Campo Imperatore.

La presentazione, andata in scena questo pomeriggio negli studi Rai di Corso Sempione a Milano, ha svelato un Giro che si annuncia bello ed emozionante che inizierà con il cronoprologo Torino-Torino e si concluderà a Milano. La prima grande montagna sarà lo Zoncolan, il 22 maggio dopo 205 km. Sulle dolomiti anche la tappa regina da Sacile a Cortina d’Ampezzo.

La diciottesima frazione sarà la più lunga con i suoi 228 km e arriverà a Stradella, ultima occasione per le ruote veloci. I due giorni conclusivi saranno tra i più attesi col Mottarone e l'arrivo all'Alpe di Mera. Penultima tappa di 164 km con 5000 metri di dislivello con arrivo all'Alpe Motta che potrà dare l'ultimo grande scossone alla classifica generale. Dunque sarà un giro molto movimentato con tanti protagonisti. Tra i più attesi gli italiani Ganna e Nibali che hanno già annunciato la propria partecipazione. Tra gli stranieri in lizza per la conquista della maglia rosa il favorito numero uno dovrebbe essere il colombiano Egan Bernal, trionfatore del Tour de France nel 2019.

In aggiornamento