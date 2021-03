DP Noleggi SG Volley, terzo successo consecutivo Le diavole rosse continuano la propria marcia perfetta battendo anche Pomigliano

Ancora una vittoria per le diavole rosse della DP Noleggi SG Volley che nel terzo turno del campionato di serie C femminile si aggiudicano il match contro la VB 70 di Pomigliano con un secco 3-0. Partita mai in discussione, che ha permesso ai coach Pericolo-Palermo di poter dare spazio a quasi l’intera rosa a disposizione e che porta i segni di un evidente miglioramento delle atlete sangiorgesi, sempre più sicure delle loro potenzialità. C’è ancora tanto da fare e molto da migliorare ma di certo la strada intrapresa è quella giusta.

«Siamo scese in campo molto concentrate – ha dichiarato Moira Giovino al termine del match -. Sappiamo che non possiamo permetterci distrazioni e che ogni partita deve essere affrontata con la giusta determinazione. Abbiamo imposto sin dalle prime battute il nostro gioco alle avversarie senza permettere che il match fosse mai in discussione. Il risultato degli allenamenti è palese, stiamo crescendo davvero tanto sia da un punto di vista personale che come squadra. Il lavoro dei nostri coach è minuzioso e nulla è lasciato al caso. La Società non ci fa mancare nulla e il frutto dell’impegno profuso ci da tranquillità e ci permette di lavorare in condizioni ottimali. Abbiamo un roster di ottimo livello che ha solo bisogno di continuare a lavorare per crescere e diventare sempre più squadra. Dispiace solo non poter avere i nostri tifosi al Palazzetto ma speriamo di farli appassionare anche da lontano. Grazie alla società possono seguirci con le dirette face book e farrci sentire ugualmente il loro calore. Ora godiamoci questo tris di vittorie ma da martedì testa al prossimo impegno contro l’Ottavima».

Prossimo appuntamento per le diavole rosse sangiorgesi sabato 20 marzo al Palazzetto di San Giorgio a Cremano contro l’oistica formazione dell’Ottavima.