DP Noleggi SG Volley, c'è il colpo Masella in cabina di regia La palleggiatrice arriva a rinforzare la squadra del presidente Mauro Camerlengo

Un grande rinforzo per la DP Noleggi SG Volley che ha ufficializzato l’acquisto della forte ed esperta palleggiatrice Veronica Masella, che ritornerà a giocare con le diavole rosse sangiorgesi dove qualche anno fa ha esordito nel campionato nazionale di B1. Un acquisto fortemente voluto dallo staff tecnico e soprattutto da coach Raffaella Pericolo che ben conosce Veronica avendoci giocato insieme sia in B2 che in B1.

“Sono tornata in una società che reputo tra le migliori nel panorama pallavolistico campano – queste le prime parole del neo acquisto biancorosso. E’ stata una scelta difficile da prendere in virtù dei vari impegni familiari, ma non ho potuto dire di no al Presidente Camerlengo e a coach Pericolo ai quali sono legata da un forte e sincero rapporto di amicizia. A questa Società mi legano ricordi bellissimi, qui ho esordito per la prima volta in B1 e l’esperienza in terra sannita ha segnato fortemente la mia carriera. Reputo la DP Noleggi SG Volley un grande club, dove organizzazione e professionalità rasentano la perfezione. La società sta ponendo le basi per un progetto veramente interessante che possa permetterle di tornare in una realtà che secondo me le appartiene di diritto, ovvero la B2 nazionale. Comincio questa nuova avventura con tanta passione, quella che mi ha sempre contraddistinto. Spero di dare un valido contributo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di essere da guida per qualche atleta più giovane sulla quale la Società sta investendo in prospettiva futura”.