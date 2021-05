DP Noleggi SG Volley, la vittoria vale il matematico primato Castellano: "Più passano i giorni e più abbiamo la consapevolezza dei nostri mezzi".

Non potevano sperare in un epilogo migliore le “diavole rosse” sangiorgesi che nell’ultima giornata di questa prima fase di campionato, conquistano l’ottava vittoria in altrettante gare disputate. Una partita mai in discussione quella vista al Palasport di San Giorgio del Sannio con le padrone di casa che hanno imposto il proprio gioco sin dall’inizio. Il tre a zero finale, ottenuto con parziali abbastanza larghi, è il chiaro segno dell’andamento del match. Grinta, determinazione e complicità, questi gli elementi principali che hanno consentito alla compagine sangiorgese di avere la meglio sulle atlete napoletane e di regalare ai propri tifosi una grande soddisfazione.

Una vittoria più che meritata quindi, che ha consentito alle bianco-rosse sannite di conquistare il primo posto matematicamente e di prenotare un posto d’onore nella classifica avulsa che coinvolgerà tutte le 19 squadre dei quattro gironi di serie C. Calcoli alla mano infatti, una sola squadra ha la possibilità di poter fare meglio delle sangiorgesi, che a questo punto, male che vada si vedrebbero classificare seconde nelle speciale classifica avulsa finale che permetterà di stilare i due mini gironi da cinque squadre per determinare le quattro finaliste dei playoff promozione al campionato nazionale di B2.

«È stata una bella partita – ha dichiarato Fortuna Castellano, schiacciatrice della DP Noleggi SG Volley, alla fine del match – volevamo conquistare i tre punti per cui siamo scese in campo con la giusta carica, rispettose del valore delle avversarie ma altrettanto consapevoli della nostra forza. Ci siamo allenate benissimo in questa settimana e abbiamo preparato bene la gara. Stiamo crescendo molto settimana dopo settimana. Siamo molto più grintose rispetto all’inizio e soprattutto molto più unite e forti in tutti i settori. Si lavora duramente ma allo stesso tempo stiamo bene insieme e ci divertiamo. La sinergia che si è creata tra Società, staff tecnico ed atlete è ottima e credo sia tra gli elementi essenziali per il raggiungimento di grandi obiettivi. Più passano i giorni e più abbiamo la consapevolezza dei nostri mezzi e questo ci rende molto più forti sia singolarmente che come squadra. Ora godiamoci questo primato e da martedì iniziamo già a prepararci alla seconda fase, dove andremo ad affrontare sicuramente squadre organizzate e forti, attrezzate per il salto di categoria».