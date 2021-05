Energa San Salvatore, c'è il derby sannita contro la Volare Dopo aver eliminato Bari, per le ragazze di coach Eliseo c'è un'altra difficile sfida.

Continua a sognare l’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino che con une perentorio 3 a 0 (risultato simile anche in gara 1) elimina dalla corsa verso la Serie B1 la forte formazione pugliese del Primadonna Bari.

Coach Eliseo non fa sconti e schiera la formazione tipo con Biscardi opposto, Matrullo e Sanguigni a schiacciare, Moretti libero, Salamida e Lamparelli centrali e Del Vaglio in cabina di regia. Partita mai in discussione anche se la formazione barese si dimostra ostica, arcigna e pronta a lottare su ogni palla. Questo ha permesso di assistere ad un incontro entusiasmante con scambi lunghi. Pochi i cali di concentrazione e gli errori delle padrone di casa che con i parziali 25-20, 25-18, 25-16, si impongono sulle pugliesi. Sono in pratica sempre le telesine a condurre la gara e a dettare il ritmo.

Le ragazze di mister Eliseo rispettando il pronostico accedono alla semifinale Playoff dove incontreranno nel derby sannita le ragazze della Volare Benevento. L’andata Mercoledì nella palestra dell'istituto Alberti ed il ritorno sabato a San Salvatore promettono uno spettacolo assicurato.

“Abbiamo fatto una buona gara - ha dichiarato al termine il trainer dell’Energa Olimpia, Francesco Eliseo - e devo al contempo fare i complimenti al Bari che ha lottato punto su punto cercandoci di mettere in difficoltà fini alla fine. Complimenti anche alle mie ragazze che proseguono il lavoro iniziato da qualche settimana con testa e sacrificio. Da quanto visto in campo, siamo sulla strada giusta. Già da questa sera cercheremo di preparare il derby al meglio e di farci trovare pronti a questo appuntamento”.