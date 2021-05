L'Olimpia Energa San Salvatore fa sua gara1 contro la Volare Ospiti vittoriose in rimonta dopo aver perso il primo set. Sabato la sfida di ritorno.

Il play off tutto sannita tra Volare Benevento ed Energa San Salvatore ha emesso il risultato di gara uno. Ad imporsi è stata l’Olimpia Energa San Salvatore Telesino di coach Francesco Eliseo. La compagine ospite ha vinto per 3 a 1in rimonta dopo aver perso il primo set. Sabato è in programma la gara di ritorno con le ragazze di Lina Infante chiamate all’impresa per proseguire la propria corsa nei play off.