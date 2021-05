Energa San Salvatore ko con Meledugno in gara 1 della finale play off Sannite sconfitte 3 a 0, domenica è prevista gara due in terra pugliese.

Battuta d’arresto per l’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino che in gara 1 della finale Play Off per la promozione in Serie B1 cede tra le mura amiche contro la forte e temibile Narconon Melendugno. Tre a zero il finale con i parziali che fanno segnare un punteggio di 25 a 18, 25 a 23, 25 a 17 a favore delle salentine.

Una gara complicata contro un avversario di spessore. Le ragazze di coach Francesco Eliseo hanno però qualcosa da recriminare sia in fase di approccio che in termini di errori soprattutto in difesa. La svolta sarebbe potuta arrivare nel secondo set ma proprio alcune sbavature in fase di ricezione hanno permesso alle ospiti di rimontare e poi chiudere i conti.

Coach Francesco Eliseo schiera il sestetto base con capitan Del Vaglio alla regia, Matrullo e Sanguigni a schiacciare, Biscardi opposto, Lamparelli e Salamida centrali e Moretti nel ruolo di libero. Avvio in salita della partita per le padroni di casa che devono subito rincorrere le ospiti, a tratti il match appare equilibrato ed offrono entrambe le squadre scambi lunghi e bel gioco ma, le salentine con l’ex Kostadinova prendono il largo e si aggiudicano il set.

Nel secondo parziale le telesine tornano in campo con altro piglio. Le ragazze del presidente Campanile fanno vedere in parte il vero valore e lo spettacolo è stato entusiasmante. Le pantere riescono ad impensierire in maniera importante le salentine e il parizale si gioca punto a punto. Proprio alcuni errori condizionano però le telesine che cedono nel finale di set.

Nel terzo e ultimo set c’è poca storia, le padroni di casa tentano di resistere ma il contraccolpo psicologico è evidente.

Domenica 6 giugno ad Otranto è prevista gara 2 e ancora nulla è perduto. Anche in caso di sconfitta le telesine avranno a disposizione una ulteriore “finale” nella fase 4 dei Play Off per conquistare un posto nella storia e nell’Olimpo del Volley.

Intanto, sarà importante archiviare subito timori e paure, allenarsi bene e arrivare in Puglia a giocarsi con la mente libera questa finale.