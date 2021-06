Energa Olimpia San Salvatore, appuntamento con la storia contro Firenze C'è da ribaltare il ko dell'andata, il presidente Campanile ci crede!

Sono ore calde, frenetiche e di vigilia, quelle che vive l’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino che sabato alle 18.30 presso il Palazzetto di via Cortopasso affronterà la gara 2 della finalissima Play Off di Serie B2. A contendere la promozione in Serie B1 alle ragazze del presidente Campanile e di coach Francesco Eliseo la formazione fiorentina, Liberi e Forti 1914.

Le telesine in terra toscana hanno ceduto il passo per 3 set a 1 ma l’obiettivo resta alla portata. Occorrerà sfoderare una prestazione sontuosa e dare il 100% per ribaltare il risultato e per festeggiare. Per tutta la settimana, nonostante il caldo asfissiante, le atlete si sono allenate con concentrazione in vista del match che deciderà le sorti di questo campionato.

A poco meno di 24 ore dal fischio di inizio è proprio il patron della formazione Telesina, Antonio Campanile, a caricare l’ambiente: “Sicuramente sono molto contento di quanto svolto nel campionato, del lavoro effettuato in palestra e dei risultati ottenuti dalle ragazze e dallo staff tecnico. Pur essendo una realtà piccola, siamo ormai anche una società consolidata e riconosciuta nel panorama nazionale. Ci onoriamo di rappresentare non solo tutta la provincia di Benevento ma a livello femminile anche tutto il volley campano e questo è un orgoglio”.

L’intero centro di San Salvatore aspetta con ansia quello che potremmo definire un appuntamento con la storia e un punto d’orgoglio per una società che vive il Volley da ormai cinquant’anni. “Vogliamo scrivere la storia - ha proseguito Campanile - e ce la metteremo tutta. Lotteremo su ogni pallone per strappare, sul campo, un risultato di portata unica. Le ragazze sono cariche ed hanno fatto un gran lavoro. Questo al netto di alcune “destabilizzazioni” esterne dovuti a dei contatti da parte di alcune società - che hanno terminato anzitempo la corsa play per la finale - nei confronti delle nostre atlete che sono ancora impegnate con i Play Off. Inviti rispediti al mittente da parte delle ragazze che hanno dimostrato attaccamento alla maglia e dedizione alla causa”.

In un anno difficile a causa della pandemia che non ha risparmiato neppure l’Olimpia, vincere vorrà dire non solo centrare l’obiettivo: “Il Covid - ha concluso Campanile - ha cambiato gli scenari ma non ha intaccato quelli che erano gli obiettivi che volevamo raggiungere già ad inizio campionato. Non lo nascondiamo, per noi disputare una finale per la promozione non è una sorpresa, era ben chiaro fin dall’inizio che avevamo costruito una squadra capace di vincere. Vogliamo vincere anche per chi non c’è più, per chi è stato strappato via da questo maledetto virus e siamo sicuri che da lassù sta facendo il tifo per noi”.