Benevento 5, salutano il direttore sportivo Marotta e un giocatore Lascia il Sannio anche il calcettista Fabrizio Guido

Continua la marcia di avvicinamento del Benevento 5 alla nuova stagione. Il campionato di serie A2 sarà molto impegnativo e la società non vuole farsi trovare impreparata. Nelle ultime ore sono arrivati gli addii del calcettista Fabrizio Guido che non ha rinnovato il contratto e soprattutto del direttore sportivo Michele Marotta.

"Benevento sarà sempre la casa di Michele Marotta, la porta per lui sarà sempre aperta - dichiara il direttore generale Antonio Collarile- Abbiamo condiviso una stagione difficile, complessa ma emozionante. Nei prossimi giorni ci saranno delle novità sull'assetto dirigenziale". Dunque il direttore generale Antonio Collarile e il presidente Pellegrino Di Fede stanno lavorando anche per migliorare la società, notizia che non sorprende vista la lungimiranza delle scelte fatte negli ultimi anni che hanno contribuito a creare una buona organizzazione che ha permesso anche alla squadra di fare grandi cose.