Olimpia Energa San Salvatore, pronti tre colpi di mercato Già confermate per l’avventura in B1 Matrullo, Moretti e capitan Del Vaglio

L’impresa della promozione in serie B1 è ancora negli occhi di tutti. A San Salvatore Telesino c’è tanto entusiasmo intorno alla creatura del presidente Campanile. Ma il tempo dei festeggiamenti è ormai terminato. Ora bisogna programmare il futuro e farlo con attenzione. In queste settimane il lavoro della dirigenza è stato enorme. Come ci aveva raccontato Ernesto Avitabile, direttore sportivo della squadra, già prima della finale play off era stato raggiunto l’accordo per la permanenza di coach Francesco Eliseo e del professor Paolo Volpe. Perché dare continuità è una scelta che la società ha fatto prima di guardare il risultato finale.

«Contiamo di chiudere il roster prima della fine del mese» ha raccontato il massimo dirigente Antonio Campanile. «Stiamo lavorando celermente su due fronti. Da un lato trattiamo i rinnovi con le atlete riconfermate a cui va il merito enorme della promozione, dall'altro siamo in piena trattativa con i nuovi acquisti».

Alla corte di coach Eliseo arriveranno giocatrici pronte per la categoria, perché il prossimo campionato si annuncia molto complicato. Intanto sono arrivate le riconferme del capitano Martina Del Vaglio, della schiacciatrice Federica Matrullo e del libero Jessica Moretti. Nel frattempo proseguono le trattative con le altre protagoniste della storica promozione. Il mercato non è facile. Ci sono tante difficoltà e bisogna muoversi con attenzione anche se i primi colpi sono già in cantiere.

«Stiamo lavorando su tre innesti importanti –sottolinea Campanile-. Al momento non posso fare nomi per rispetto verso le società proprietarie dei cartellini e per le stesse atlete, ma sono sicuro del lavoro dei miei dirigenti e contiamo di chiudere questi tre grandi colpi già in settimana. A queste tre atlete di spessore vogliamo aggiungere un paio di giovani profili dando così a mister Eliseo la possibilità di lavorare con serenità e assicurare alla società una grande prospettiva di crescita. Chiaramente resteremo sempre vigili sul mercato –conclude- per mettere a segno eventualmente qualsiasi colpo idoneo al nostro progetto». L’Energa Olimpia San Salvatore è pronta a mettere in campo tutto il possibile per questa nuova avventura.