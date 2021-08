Forex Olimpia San Salvatore, il mercato non ha deluso coach e presidente Eliseo e Campanile contenti degli innesti fatti, la squadra telesina giocherà in B1.

La Forex Olimpia San Salvatore Telesino è pronta per la sua prima storica avventura in B1. Un campionato rincorso per due stagioni, la prima interrotta dal covid, la seconda finita in maniera trionfale. Il mercato ha portato in dote colpi importanti, su tutti gli ultimi innesti come la schiacciatrice Marianna Ferrara, campionessa d'Europa con il Casalmaggiore e Martina Labianca, centrale classe ’93. Soddisfatto il tecnico, riconfermato già prima della finale play off, Francesco Eliseo. “Sono molto contento che sia la Ferrara che Labianca siano entrate a far parte del nostro progetto. Le loro qualità tecniche sono indiscutibili e si sposano bene con il nostro modo di giocare e sono certo che insieme faremo un grande lavoro”.

Felice per il mercato che ha rinforzato la squadra anche il presidente Antonio Campanile. “Sono contento – ha spiegato – che Ferrara e Labianca abbiano scelto la nostra società per continuare la loro carriera pallavolistica, nonostante le numerose offerte e le chiamate ricevute anche da squadre di serie superiori. Le ringraziamo per questo e soprattutto per la volontà di vestire questa maglia che è stata determinate per il trasferimento, accettando anche i nostri parametri di ingaggio. Sono sicuro che Marianna e Martina faranno divertire noi e i nostri tifosi”.