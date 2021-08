Miwa Benevento, il mercato si chiude col botto Nel Sannio arriva il lituano Edvinas Alunderis, lungo classe 1992 con un ottimo tiro da tre.

Ne avevamo parlato. La notizia era nell’aria. La Miwa Energia cestistica Benevento ha messo la classica ciliegina sulla torta con una chiusura di mercato da applausi. Alla corte di coach Adolfo Parrillo arriverà il lituano Edvinas Alunderis. Si tratta di un giocatore di assoluto livello, ala grande di spessore, gran fisico (202cm), classe 1992 e doti balistiche che saranno utilissime.

Il giocatore arriva dalla Vigor Halley Matelica dove nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie C Gold Marche realizzando166 punti in 15 gare.

Il nuovo acquisto dei cinghiali sanniti ha iniziato la sua carriera in Lituania arrivando a giocare nella seconda serie nazionale. In Italia ha vestito le maglie di Orvieto (C Silver - media 21,7), Partenope (C Gold - media 14) e Ostuni (C Gold - media 13,3) prima di sbarcare nelle Marche.

Con questo grande colpo il mercato della società sannita è chiuso. Ora tutti gli sforzi sono incentrati per organizzare al meglio il raduno del 30 agosto per i medical test e l’inizio degli allenamenti. Il 9 settembre la prima amichevole che andrà in scena al PalaParente contro Agropoli.