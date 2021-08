Pallamano Benevento, lunedì il raduno agli ordini di Rui Carvalho I giallorossi lavoreranno due volte con il nuovo tecnico per arrivare pronti ai tornei di serie A2.

Inizierà lunedì 23 agosto la stagione della Pallamano Benevento. La società del presidente Carlo La Peccerella si prepara al raduno sotto la guida tecnica del portoghese Rui Carvalho. Si partirà con la preparazione atletica per presentarsi ad ottobre nelle migliori condizioni possibili. Le squadre maschili e femminili sosterranno una doppia seduta giornaliere presso le strutture del centro sportivo Cretarossa e del campo Coni messi gentilmente a disposizione da Ubaldo Chiumiento e dal prof. Caruso a cui vanno i ringraziamenti della società.

L’inizio della preparazione permetterà al tecnico portoghese di cominciare a capire e conoscere le rose delle compagini maschile e femminile. Il torneo di serie A2 dedicato agli uomini ha già una data di avvio e un calendario. Capitan Chiumiento e compagni esordiranno al Pala Ferrara il 16 ottobre contro l'Atellana dell'ex Jaksa Boglic. Per quella data Rui Carvalho dovrà dare ai suoi ragazzi gioco e condizione atletica ottimale per partire bene in un campionato che si annuncia molto complicato. Per quanto riguarda le donne, anche loro prenderanno parte al campionato di serie A2 e, anche nella prossima stagione, è stata rinnovata l'importante partnership con la Jomi Salerno.