Miwa Benevento, esordio il 9 ottobre a Sant'Antimo Lunedì 30 il raduno, poi squadra a disposizione di coach Adolfo Parrillo per la serie C Gold.

Lunedì 30 agosto prenderà il via la stagione della Miwa Energia Cestistica Benevento. La squadra, allenata da questa stagione da coach Adolfo Parrillo, inizierà a lavorare per farsi trovare pronta quando, il prossimo 9 ottobre alle 20:00, esordirà in trasferta a Sant’Antimo. Il roster sembra essere, almeno sulla carta, di grande valore. Ora toccherà al bravo tecnico sannita assemblarlo e renderlo vincente. Sono quindici le squadre a partecipare al nuovo torneo distribuite tra Campania (Sorriso Azzurro Sant’Antimo, Miwa Energia Benevento, Basket Club Irpinia, Basket Bellizzi, JuveCaserta Academy, Angri Pallacanestro, Pallacanestro Salerno, Roccarainola, New Caserta Basket, Pallacanestro Cercola, Trinità Sala Consilina e New Basket Agropoli), Basilicata (University Basket Potenza) e Calabria (Basketball Lamezia e BimBum Rende) con i cinghiali sanniti che affronteranno la prima trasferta impegnativa alla terza giornata dirigendosi verso Lamezia e riposeranno alla decima. Un torneo impegnativo per una società, quella guidata dalla famiglia Zullo, che con l’ennesimo sforzo ha confermato di voler dare vita ad un progetto molto importante che potrà regalare tante soddisfazioni agli appassionati sanniti.