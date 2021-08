Accademia Volley, confermate le giovanissime Guerriero e De Santis Per le due baby giallorosse sarà l'esordio in un campionato Nazionale.

Giovani alla riscossa. Giorgia Guerriero e Giulia De Santis, due delle babies giallorosse della passata stagione, faranno parte della prima squadra anche nel prossimo campionato di B2 che sancirà per entrambe l'esordio in un torneo nazionale. Per le due atlete provenienti dal Volley Cervinara si tratta della terza stagione consecutiva con la maglia dell'Accademia Volley, con la quale si sono già distinte anche a livello giovanile.

Per quanto riguarda Guerriero, centrale classe 2004, la prossima stagione rappresenta una grande opportunità di dimostrare le sue doti e testare la sua crescita in un contesto sicuramente più impegnativo, dopo una stagione portata a termine in maniera convincente e brillante: "É stata una grandissima soddisfazione per me vincere il mio primo campionato in assoluto in una squadra, oltretutto, a cui mi sento molto legata. Sono molto felice di proseguire questo cammino con l’Accademia e con delle compagne di squadra con cui ho molto legato e da cui cerco di trarre insegnamenti che possano servire a migliorare il mio modo di stare in campo, soprattutto da parte delle più esperte del gruppo. Non vedo l’ora di iniziare al meglio questa nuova esperienza che sarà senza dubbio indimenticabile".

Anche Giulia De Santis, palleggiatrice classe 2005, è reduce dalla sua prima vera esperienza in un campionato importante. Allenarsi con continuità con la prima squadra ha sicuramente giovato alla giovane atleta caudina, consentendole di racimolare tante presenze e anche qualche gara da titolare dove ha lasciato intravedere le sue qualità: "Per me lo scorso anno è stato indimenticabile, la vittoria del campionato è stata fortemente voluta da tutto il gruppo e ci siamo riusciti grazie a tanto impegno e sacrificio. É stata un’esperienza bellissima anche a livello personale che mi ha segnato e insegnato molto. Adesso ci aspetta un campionato molto più impegnativo ma sono fiduciosa sul valore del nostro gruppo e convinta che faremo bene. Sono pronta ad allenarmi al meglio e ho tanta voglia di lavorare per affrontare al meglio questa stagione".

Continua quindi con la conferma di altre due pedine nella costruzione dell'Accademia 2021/22, orientata, alla luce di queste prime operazioni di mercato, a costruire un giusto mix tra esperienza e gioventù per poter ben figurare nel prossimo campionato di B2.