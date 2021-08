Accademia Volley, arriva la conferma per capitan De Cristofaro La sannita è giunta al suo undicesimo anno con la casacca giallorossa che giocherà in serie B2.

Continuano le conferme in casa Accademia. E' il turno di Jessica De Cristofaro che continuerà a vestire giallorosso anche nella prossima stagione. Per lei sono undici campionati consecutivi con l'Accademia, numeri che fanno di Jessica una delle atlete giallorosse con più presenze nella storia dell'Accademia. Le ultime quattro stagioni, inoltre, sono state impreziosite anche dal ruolo di capitano, la prima volta nella stagione 2017/18 quando le beneventane disputarono il loro ultimo campionato di B2: "Con questa nuova stagione sono al mio undicesimo anno consecutivo all’Accademia Volley. Ormai è diventata la mia seconda famiglia e devo ringraziare la società che crede in me e che ogni anno mi dà fiducia, dandomi quella spinta a fare meglio e alzare sempre di più l’asticella".

Schiacciatrice beneventana classe 1989, De Cristofaro è stata tra le protagoniste dell'ultimo campionato fornendo, come sempre, un prezioso contributo sia da un punto di vista tecnico che di esperienza, ma tante sono state anche le difficoltà nel corso della stagione: "Quello appena trascorso è stato per me un campionato particolare sotto molti aspetti. È stata la stagione più lunga di tutte, quasi 10 mesi tra allenamenti e partite, caratterizzati da qualche infortunio, piccole divergenze ed alti e bassi di rendimento. Non è stato sempre facile gestire tutto nel modo più efficace ma alla fine abbiamo affrontato tutto al meglio e ce l'abbiamo fatta".

Dopo le ultime tre stagioni disputate in Serie C, adesso il capitano giallorosso è pronto a rituffarsi in una categoria superiore con entusiasmo e motivazione: "Quest’anno la B2 sarà sicuramente più difficile rispetto alla scorsa stagione, tutte le squadre si stanno attrezzando al meglio e mi aspetto avversari pronti a dare battaglia in ogni partita. Tuttavia credo molto nella nostra squadra, un gruppo ormai rodato e affiatato impreziosita dai nuovi innesti che sono certa si integreranno al meglio e ci daranno un grande contributo. Sono molto fiduciosa, faremo un bel campionato."

Intanto, tra conferme e arrivi, è stato fissato per martedì 31 Agosto il raduno ufficiale dell'Accademia Volley, il consueto appuntamento di inizio anno per presentare la stagione sportiva della prima squadra, del settore giovanile e di tutte le novità che ci accompagneranno a partire dalle prossime settimane. A partire dalla giornata successiva ci sarà il via agli allenamenti con staff tecnico e squadra al completo impegnati nella fase di prepazione.