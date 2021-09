Virtus Academy Benevento, il 10 ottobre inizia il torneo di serie B femminile Primo match in trasferta contro la Polisportiva Battipagliese per le ragazze di coach Musco.

Dopo la cancellazione dello scorso campionato la Virtus Benevento Academy si prepara a prendere parte al torneo di serie B. La lega ha comunicato i giorni con i sanniti che affronteranno Potenza, Salerno, Catanzaro, Pallacanestro Partenope, Basket Femminile Stabia, Cercola, Free Basketball (Angri) e Ariano Irpino.

Si parte il 10 ottobre, appuntamento fuori casa nella tana della Polisportiva Battipagliese, con la speranza che si possa svolgere un campionato normale senza interruzioni che sarebbe importantissimo per la crescita della squadra. Sulla panchina dei sanniti ci sarà coach Giulio Musco, uno dei volti storici della palla a spicchi beneventana. “Il roster è in fase di allestimento per cui bisogna aspettare un po' per conoscere le nostre giocatrici” ha spiegato Musco che intento lavora con le più giovani.