DP Noleggi SG Volley, un progetto ambizioso che continua nel tempo Il presidente Camerlengo ha acuto ancora la fiducia dell'importante azienda per la sua società.

Si riconferma la collaborazione tra la DP Noleggi di Daniel Panella e la SG Volley del Presidente Mauro Camerlengo. Una collaborazione che prosegue nel segno della continuità, visto che con il prossimo, la prestigiosa azienda di noleggi sarà per il terzo anno consecutivo main sponsor.

Una nuova stretta di mano che conferma la stima reciproca tra i massimi esponenti delle due realtà sannite, e che permetterà alla DP Noleggi srls di accompagnare e seguire anche per la prossima stagione le gesta delle diavole rosse sangiorgesi nella massima espressione pallavolistica della regione Campania, il campionato di serie C femminile.

La DP Noleggi nasce alla fine del 2015 e, nonostante la giovane età, oggi rappresenta una delle realtà più importanti del panorama regionale per il servizio di noleggio di Piattaforme Aeree, Carrelli Elevatori, Autocarri e Autoveicoli da lavoro. Partner di oltre 500 clienti della Regione Campania ma anche della Bulgaria, Romania e Olanda dove i clienti, quotidianamente, ne riconoscono l’affidabilità. Grazie all'ampia gamma di automezzi e sollevatori fissi e rotanti, nelle strutture San Giorgio del Sannio (BN) e di Venticano (AV) l’azienda è in grado di rispondere e soddisfare a tutte le necessità di privati e professionisti che non hanno intenzione di acquistare un costoso mezzo di lavoro ma necessitano comunque di tali strumenti.

Grande soddisfazione da parte del Presidente Camerlengo e di Daniel Panella per questa rinnovata collaborazione che conferma l’attenzione della DP Noleggi nei confronti delle realtà del nostro territorio. Un accordo dal doppio valore visto il momento storico e complesso che tutto il tessuto economico sta vivendo a causa della pandemia oltre a rappresentare un valido sostegno per una società, come quella della SG Volley, che riesce a trasmettere ai giovani valori importanti. Una rinnovata collaborazione quindi, per un progetto sicuramente ambizioso.