Benevento 5, l'under 17 nelle mani di Viscusi Il ragazzo classe 1997 di Cerreto Sannita guiderà i giallorossi nel campionato di categoria.

Il Benevento 5 comunica di aver affidato ad Attilio Viscusi la conduzione tecnica dell'Under 17. Il club gli dà il benvenuto e gli augura buon lavoro.

SCHEDA - Viscusi nasce il 26 febbraio del 1997 a Cerreto Sannita, ha conseguito il titolo di Allenatore Uefa in Spagna. La sua carriera inizia nella stagione 2015/2016 con i giovanissimi e l'attività di base del Frasso Telesino, nel 2017-2018 il trasferimento in Spagna con l'attività di base del Getafe. La stagione successiva torna al Frasso Telesino, poi nel 2019/2020 diventa tecnico dell'U19 col Boca Futsal e allenatore in seconda della prima squadra. Nell'ultima stagione allenatore del Frasso Telesino in C2 (attività sospese per il Covid-19).

"Sono felice di essere il nuovo allenatore del Benevento Under 17 - le sue prime parole.- La mia più grande passione è allenare e sono sicuro che questa esperienza, come le altre, mi sarà molto utile. Ho scelto questo progetto perché ci credo e ci tengo alla realtà che si è creata nel Sannio, perché la società ha molto da offrire e credo che era proprio una di quelle occasioni da prendere al volo. Far parte di una realtà del genere, con una prima squadra che milita in A2, non è un’opportunità di tutti i giorni. Colgo l’occasione per ringraziare il club che ha pensato a me e che crede in me".

"Prima dell’inizio dei campionati è sempre difficile fare pronostici. Ho trovato un bellissimo ambiente a Benevento e credo che sia la cosa più importante per poter partire con il piede giusto. Sia per l’Under 17 che per le altre categorie, darò tutto quello che ho da offrire e cercherò di

dare il massimo. Sono sicuro che imparerò cose che mi saranno utili non sono nell’ambito sportivo, ma anche nella vita. Indipendentemente da questo, sono qui per dare il mio contributo e spero che aiuterò il club in questa stagione a far sventolare sempre le bandiere giallorosse".