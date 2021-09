Benevento 5, la prima amichevole ha messo in luce Mejuto e Di Luccio I due atleti sono stati autori di una tripletta nella vittoria per 9-2 contro il Calvi.

Nonostante qualche imprevisto il Benevento 5 è riuscito a disputare la sua prima amichevole stagionale. Al Palatedeschi non è andata in scena la sfida con il Napoli Barrese, sostituito dal Calvi, che ha permesso a Botta e compagni di fare il primo test. La squadra sannita è stata anche ringraziata dalla società giallorossa per aver compreso l’esigenza di sostenere una sfida amichevole ed essersi messa subito a disposizione dopo l’indisponibilità della formazione partenopea.

Per Fabio Oliva è stata l’occasione per vedere all’opera i suoi senatori ma soprattutto i nuovi acquisti. Il match è terminato 9-2 con i giallorossi che hanno ruotato tante pedine in campo. In grande spolvero Mejuto e Di Luccio autori di una tripletta, poi nel tabellino sono entrati Brignola, Stigliano e Gigante.

Dopo questa sgambata, coach Oliva preparerà i suoi ragazzi per il primo vero test probante della stagione in programma mercoledì, quando ad Avellino il Benevento 5 farà visita alla Sandro Abate, formazione che milita in serie A1. Il calendario della squadra del presidente Pellegrino Di Fede e del direttore generale Antonio Collarile, prevede anche un quadrangolare il 25 settembre a Venafro contro i padroni di casa, la Lazio e il Real San Giuseppe.