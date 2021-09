La Forex Olimpia San Salvatore ospita Accademia, Volare e Effesport Isernia Test importante per le compagini che prenderanno al quadrangolare intitolato al compianto Cutillo.

Sarà un grande week end di pallavolo quello che andrà in scena a San Salvatore Telesino a partire da questo pomeriggio. La Forex Olimpia Volley, squadra neo promossa in serie B1, ha organizzato un quadrangolare dove vedremo all’opera il meglio della pallavolo sannita con la presenza anche di Volare Benevento, Accademia e delle molisane dell’Effesport Isernia che come le telesine prenderanno parte al campionato di serie B1. Si tratta di un gustoso aperitivo per dare il via alla stagione con le prime amichevoli e, soprattutto, per ricordare Michele Cutillo, collaboratore della società telesina venuto a mancare a fine 2020 dopo aver contratto il Covid. Una grave perdita per tutta la comunità e per la squadra del presidente Campanile che ha voluto ricordare il suo impegno e la sua passione per la compagine telesina con questo primo importante torneo.

Dal punto di vista tecnico sarà una due giorni esaltante con partite di alto livello. Si parte alle 18:00 quando le prime a entrare in campo nel Palazzetto dello Sport di San Salvatore saranno Accademia Volley ed Effesport Isernia. Uno scontro tra la squadra allenata da Vittorio Ruscello, che giocherà in serie B2, e quella molisana che potrà dare ottime indicazioni soprattutto al tecnico sannita che è ansioso di capire quanto è già competitiva la sua rosa e se ci sono già delle modifiche da fare. A seguire toccherà alla Forex Olimpia San Salvatore e alla Volare Benevento del presidente Aldo Quarantiello. Il dirigente beneventano ha affidato la squadra nelle mani dell’esperto coach Luca Nanni, che avrà il compito di far crescere soprattutto le giovani leve presenti all’interno dell’organico. Invece, il riconfermatissimo mister Eliseo, va alla ricerca di risposte sul lavoro fatto fino ad ora con un gruppo già collaudato ma che per affrontare il campionato di categoria superiore ha inserito in organico qualche rinforzo. Sabato sono in programma la finale per il terzo e quarto posto e soprattutto la sfida che assegnerà il primo trofeo del “Memorial Cutillo”, con la squadra di casa che non vuole farsi scappare l’occasione per fare una dedica speciale.