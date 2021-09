Benevento 5, al quadrangolare di Venafro ottima prova col Real San Giuseppe Giallorossi quarti nel torneo vinto dalla Lazio, terza piazza per i padroni di casa del Venafro.

Il primo impegno in panchina per Carlo Cundari, nuovo tecnico giallorosso dopo l’addio di Fabio Oliva, è stato nel quadrangolare “Città di Venafro” andato in scena al Pala Fraraccio di Isernia.

I giallorossi, che in precedenza avevano sostenuto test match con il Real Calvi e la Sandro Abate, hanno esordito in semifinale contro il Real San Giuseppe perdendo 4-3 con una formazione che milita nella massima serie. Una buona prova che non è servita a guadagnare l’accesso in finale dove si sono sfidate Lazio e Real San Giuseppe con i capitolini che, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, l’hanno spuntata ai rigori vincendo la terza edizione del trofeo “Città di Venafro”.

Nella finalina per il terzo e quarto posto Cundari ha dato spazio a tutto l’organico e il Venafro ha dilagato imponendosi nettamente per 5-0. Per i giallorossi quarta piazza e indicazioni positive in vista dell’esordio in campionato in programma il 9 ottobre al Pala Unimol di Campobasso contro il Cus Molise. I giorni che separano la squadra dalla prima giornata del torneo di serie A2 serviranno a Carlo Cundari per migliorare alcuni meccanismi e continuare ad inserire i nuovi arrivi nel progetto giallorosso.

Foto: pagina facebook Sporting Venafro