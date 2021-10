Miwa Benevento, esordio in trasferta contro il Sorriso Azzurro Sant’Antimo Palla a due alle 20:00, Parrillo avrà tutti i suoi uomini a disposizione.

Il tanto atteso esordio è finalmente alle porte e gli uomini di Coach Parrillo sono pronti per affrontare la prima gara di Serie C Gold 2021/2022. I cinghiali sanniti, capitanati da Walter Rianna, affronteranno i giovanissimi talenti del Sorriso Azzurro Sant’Antimo sperando di ottenere la prima vittoria già all’esordio. Sarebbe il modo ideale, tra le altre cose, per celebrare proprio il capitano che domani compirà 25 anni.

La squadra avversaria, allenata da Coach Gattone e neopromossa, è piena zeppa di under20 con l’unico “veterano” l’americano Samuel Anthony Burt. L’ala grande di 201cm, con passaporto ungherese, arriva dalla Magic Chieti e prima ancora ha dato spettacolo in California. Attenzione anche all’ala piccola Stefan Oluic, serbo under18 ex Latina, e all’argentino Gianluca Frattoni, anche lui under18 ma con un passato a Molfetta.

Una squadra, insomma, piena zeppa di talenti molto interessanti che lo stesso Coach Parrillo conosce molto bene. Tutti disponibili in casa Benevento grazie anche al recupero al 100% di Odigie che consente alla Miwa Energia di affrontare la prima insidia nel pieno delle forze. Appuntamento dunque per Sabato 9 Ottobre alle ore 20:00 presso il Centro Sportivo Sant’Antimo per la sfida tra Sorriso Azzurro Sant’Antimo e Miwa Energia Cestistica Benevento.