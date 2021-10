Calcio a 5, serie B: big match a Pomezia per il sorprendente Benevento I ragazzi di Cundari sfideranno una delle grandi del campionato sabato pomeriggio alle 16:00.

Due vittorie nelle prime due giornate sono un sogno ad occhi aperti. Nessuno in casa giallorosso avrebbe scommesso su un doppio successo. Invece la squadra ha gettato il cuore oltre l’ostacolo battendo due compagini che almeno sulla carta per talento e profondità di roster sembrano essere superiori. Il primato in classifica è un premio per una squadra che sta stupendo tutti come accaduto nella scorsa stagione.

Sabato, fischio d'inizio alle 16:00, ci sarà un vero esame di maturità. Si va a far visita alla Fortitudo Pomezia, unica squadra insieme ai sanniti a punteggio pieno. Dell’impegno in trasferta ha parlato Gennaro Galletto uno dei grandi protagonisti della cavalcata dalla serie B alla A2.

«È stata una partita bellissima – racconta riferendosi alla vittoria contro il Sala Consilina - sotto tutti i punti di vista. Sapevamo che sarebbe stata una sfida dura visto il potenziale dei nostri rivali. Noi abbiamo cercato di fare una gara tattica e difensiva per quello che ci hanno permesso le rotazioni. È andata bene anche perché abbiamo lottato su ogni pallone mettendo in campo quel poco di grinta in più che forse è mancata a loro».

Qella sfida ormai conta poco perché c’è il Pomezia da affrontare. «In generale questa è una delle A2 più competitive degli ultimi anni. Ci sono almenosette o otto rose di grandissimo livello ed essere partiti con due vittorie per noi è motivo di orgoglio. A mio avviso in questo turno affronteremo la squadra più completa, ma noi non avremo nulla da perdere. La pressione sarà tutta sulle loro spalle e aumenterà con il passare dei minuti. Noi andremo lì spensierati».

Il risultato conterà il giusto. Non sono queste le partite che il Benevento deve vincere a tutti i costi per portare a casa l'obiettivo della salvezza. Quello che invece conterà sarà l’atteggiamento per capire se i ragazzi di Cundari sono già pronti per alzare ancora l’asticella e continuare a sognare anche in serie A2.