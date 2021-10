Forex Olimpia San Salvatore corsara in Sicilia ma con qualche rimpianto A Terrasini vittoria al tie-break per le telesine che hanno sprecato il doppio vantaggio accumulato

La Forex Olimpia San Salvatore Telesino ha portato a casa la seconda vittoria consecutiva nel campionato di serie B1. A Terrasini, in provincia di Palermo, la compagine del presidente Campanile si è imposta al tie-break dopo aver sprecato due set di vantaggio. Infatti le ragazze guidate in panchina da coach Francesco Eliseo hanno dominato con personalità e mostrando grande brillantezza fisica e mentale i primi due set entrambi per 25-19. Nel terzo le siciliane sono riuscite a restare in vita giocandosi il parziale punto a punto. Ai vantaggi sono state proprio le padrone di casa ad imporsi per 26-24 allungando una sfida che sembrava destinata a chiudersi molto velocemente.

Il set perso è stata una mazzata soprattutto psicologica perché le sannite hanno sbagliato tantissimo giocando malissimo in ricezione. Troppi regali che hanno permesso alla Duo Rent Terrasini di imporsi per 25-16 e portare la partita al tie-break. Dopo essere state agguantate e aver sprecato il doppio vantaggio, e aver lasciato per strada anche un punto prezioso, la Forex Olimpia San Salvatore Telesino è stata brava soprattutto a ritrovare le giuste motivazioni per non rovinare il lavoro fatto nei primi due set.

Nel tie-break si è vista una squadra presente e con tanta voglia di portare a casa un successo che è arrivato grazie al 15-12 finale. Nel prossimo turno, in programma sabato 30 ottobre, la Forex Olimpia San Salvatore Telesino del presidente Campanile ospiterà la Sanitaria Sicom Messina che viaggia a punteggio pieno in testa alla classifica avendo vinto le prime due partite col netto risultato di 3-0.