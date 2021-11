Forex Olimpia San Salvatore, Eliseo: "Ho visto un grande spirito di reazione" Il tecnico della compagine telesina ha parlato del match giocato contro la corazzata Messina.

Il big match contro Messina ha lasciato in dote un solo punto alla Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Ma soprattutto è tanta l’amarezza per aver regalato alle siciliane i primi due set. “Ci prendiamo il punto perché per come si era messa va più che bene così. Avevamo dovuto far fronte anche ad una defezione importante come quella di Marianna Ferrara e questo ha un po’ destabilizzato le ragazze e non siamo riusciti a fare le cose che avevamo preparato durante la settimana”. Due set giocati male per poi avere una reazione al cospetto della squadra che gode del favore del pronostico per vincere il torneo di B1. “Avevamo davanti a noi avevamo la squadra più forte del campionato piena di individualità importanti e che esprimeva un gioco di alto livello. Dopo aver perso il secondo set abbiamo trovato una reazione importante, cominciando a giocare a modo nostro e rispettando i dettami che ci eravamo dati durante la settimana. Il cambio netto di attenzione e di voglia è stato palese e anche il pubblico ha colto la nostra voglia di portare a casa punti e prestazione incitandoci fino alla fine. È venuta fuori una partita bella con scambi lunghi e ben giocati. Peccato aver perso ai vantaggi ma siamo comunque una neopromossa che deve crescere”. Eliseo si gode la reazione che è il messaggio più importante che ha ricevuto dalla squadra. “Abbiamo dimostrato di avere un grandissimo spirito di reazione e già dalla prossima proveremo a fare bottino pieno”. Prossimo match che vedrà le telesine impegnate a Catania.