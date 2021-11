Volley, B1: la Forex Olimpia San Salvatore sbanca Catania Le telesine si sono imposte per 3-0 in terra siciliana continuando a mostrare un ottimo gioco.

La sfortunata ma ottima prestazione contro la capolista Messina ha dato tanto morale alla Forex Olimpia San Sanvaltore. E' stata una sconfitta che ha dato grossi insegnamenti e nella lunga trasferta di Catania la squadra ha dimostrato di essersi calata perfettamente in una categoria dove le occasioni vanno colte al volo.

La Hub Ambiente Team Volley Catania non è riuscita ad opporsi alla squadra sannita. Tropo forti le ragazze di coach Francesco Eliseo per le siciliane che hanno capito subito quale sarebbe stato il canovaccio della partita. Tre set veloci vinti 25-16, 25-17, 25-15 per portare a casa l’intero bottino e mettere fieno in cascina per agguantare il prima possibile l’obiettivo della salvezza e poi, magari, regalarsi una gran bella esperienza nelle zone alte della classifica.

La Forex Olimpia San Salvatore Telesino è una squadra forte e col lavoro, seguendo le indicazioni di un tecnico preparato come Eliseo, può e deve migliorare ancora per porre basi importanti anche per il futuro. Per ora il cammino è stato eccezionale ed è questa la strada da seguire. La società ha messo il gruppo nelle condizioni ideali di raggiungere i risultati e questo non è certamente un aspetto da sottovalutare. Ora c’è da pensare alla prossima sfida, quella che sabato prossimo vedrà arrivare al palazzetto dello sport di via Cortopasso a San Salvatore Telesino il Cutrofiano Volley.