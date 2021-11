Forex Olimpia San Salvatore, la classifica ti sorride al primo anno in B1 Dopo quattro turni le telesine sono terze e hanno dimostrato di potersela giocare contro tutti.

In casa Forex Olimpia San Salvatore Telesino si respira aria buona, quella che regala solo l’alta classifica. Il primo obiettivo è sempre la salvezza. Non può essere altrimenti per una cenerentola della categoria, ma per ora le telesine hanno mostrato grandi qualità. La sconfitta un po’ sfortunata con la capolista Messina è stata accantonata velocemente, Eliseo ha preso che di buono andava preso e a Catania la musica è stata diversa. Bisognava vincere e la vittoria è arrivata, senza affanni e in maniera veloce e convincenti.

“Avevamo preparato la gara cercando di stare attenti ad ogni particolare” ha spiegato coach Eliseo. “Il campo ci ha dato ragione e ci ha permesso di chiudere il match in maniera abbastanza agevole”. Il tecnico dà merito anche lavoro fatto sul mercato dalla società guidata dal presidente Campanile e dal direttore sportivo Ernesto Avitabile. “Nel terzo set abbiamo cambiato alcune protagoniste in campo a dimostrazione di come il roster sia ampio e di qualità e soprattutto affidabile in termini di tenuta. Questo è un merito che va riconosciuto alla società che ci dato la possibilità di poter lavorare, di crescere e di cambiare volto alla gara nel corso dei set con assoluta tranquillità. Abbiamo creato il giusto mix di esperienza, mantenendo lo zoccolo duro dello scorso anno e puntellato la rosa con elementi di assoluto valore. Il livellamento verso l’altro dei gironi in questa stagione è uno stimolo continuo e ci spinge a migliorarci costantemente settimana dopo settimana e non fare calcoli. Non ci interessa null’altro che lavorare e lavorare bene, con umiltà, riconoscendo e superando i nostri limiti”. à

La classifica vede Ferrara e compagne al terzo posto con nove punti ad una lunghezza dalla Luvo Barattoli Arzano e a due dalla capolista Messina. Nel prossimo turno la Forex Olimpia San Salvatore Telesino ospiterà Cutrofiano reduce dal netto ko per 3-0 proprio contro Arzano.