Campanile si gode la sua Forex Olimpia San Salvatore Il massimo dirigente è chiaro: “Meritiamo di stare nelle zone alte della classifica”.

Qualche settimana fa aveva spiegato quanto fosse orgoglioso della sua creatura. Il presidente della Forex Olima San Salvatore Telesino sta sicuramente vivendo il momento più bello della sua avventura sportiva. La squadra vola nella classifica del campionato di serie B1 femminile con un terzo posto dietro a Messina e Arzano. Risultati figli della programmazione che dalle parti di San Salvatore Telesino portano avanti con coerenza da un po’.

Nell'ultimo turno è arrivato un successo importante a Catania e il massimo dirigente non può che essere il più felice di tutti. “Venivamo da una sconfitta immeritata contro una vera e propria corazzata. Nella gara di sabato avevamo dimostrato di poter competere con tutti senza alcun timore reverenziale anche se c’era da lavorare sul piano dell’approccio e dell’attenzione in alcuni fondamentali. Possiamo dire che l’impegno messo in settimana dalle ragazze è stato premiato con una prestazione sopra le righe e di assoluto valore contro un avversario che ha cercato in tutti i modi di metterci in difficoltà. Faccio un plauso a tutte e allo staff tecnico per la grande dedizione e l’attaccamento alla maglia. Ora c’è da proseguire in questo percorso di crescita cercando di fare sempre meglio e dimostrando a tutti che meritiamo di stare nei piani alti della classifica”.