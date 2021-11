Forex Olimpia San Salvatore, la vittoria con Cutrofiano vale la seconda piazza Le telesine volano in classifica e nel prossimo turno c'è in programma il derby campano con Arzano.

Come previsto nessun problema per la Forex Olimpia San Salvatore Telesino contro il Cuore di Mamma Cutrofiano Volley. Partita senza storia con le ragazze di coach Eliseo dominanti dal primo all’ultimo punto. La quinta giornata ha regalato altri tre punti casalinghi con i seguenti parziali 25-13, 25-10, 25-15.

Match in cui Eliseo ha dato spazio e fiducia al suo roster permettendo anche a chi di solito gioca di meno di essere protagonista. I tre punti conquistati lanciano la Forex Olimpia San Salvatore Telesino al secondo posto in classifica con 12 punti a sole due lunghezze dalla capolista Sanitaria Sicom Messina capace di battere la Luvo Barattoli Arzano per 3-1. E proprio la squadra appena citata sarà la prossima avversaria delle telesine che sabato tra le mura amiche ospiteranno un derby campano che vale il ruolo di prima antagonista della squadra siciliana.