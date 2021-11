Forex Olimpia, coach Eliseo: "Con Arzano non dobbiamo perde la nostra identità" Il tecnico analizza la vittoria contro Cutrofiano e guarda anche al derby tutto campano di sabato.

Cutrofiano non era un avversario che poteva impensierire la Forex Olimpia San Salvatore Telesino. I valori messi in campo sono nettamente a favore delle telesine che hanno avuto però il grande merito di rendere tutto ancora più semplice. In un torneo come quello di serie B1 per complicarsi la vita e rendere difficili i parziali basta poco. Invece la squadra di coach Eliseo ha gestito la gara al meglio

“E’ una vittoria importante –spiega il tecnico- che dà continuità al lavoro che svolgiamo quotidianamente. Abbiamo la necessità di mettere fieno in cascina finché è possibile e far capire a tutti che ci siamo, almeno fino a quando le cose continuano a girare tutte per il verso giusto”. La Forex Olimpia San Salvatore Telesino ha grande entusiasmo che dà una marcia in più a tutto il gruppo. “Ogni partita è ovviamente anche per noi una iniezione di fiducia nuova e vincere così, a prescindere dall’avversario, è sempre bello. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare senza cali di concentrazione, su questo aspetto avevamo lavorato molto in settimana e sono contento che le ragazze abbiano recepito e messo in pratica il concetto”.

Notizie importanti anche da chi di solito gioca meno che contro Cutrofiano ha avuto più spazio per mostrare i progressi fatti. “Abbiamo avuto la possibilità anche fare un po’ di turnover e far sentire il campo a tutte –ha sottolineato Eliseo-. Questo per un allenatore che ha la possibilità di avere un roster che si allena con volontà e voglia per tutta la settimana è una fortuna. Il campionato è lungo e tutte hanno bisogno di avere nelle gambe un minutaggio giusto che le permetta di farsi trovare pronte nel momento del bisogno”.

Quella in corso è una settimana importante per la Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Le ragazze del presidente Campanile sono seconde in classifica e si apprestano ad ospitare nel derby campano la Luvo Barattoli Arzano. “Sabato giocheremo ancora in casa, dirò alle ragazze di non perdere identità e di giocare la nostra pallavolo. Per noi l’avversario, al netto dello studio che ci permette di trovare le giuste contromisure conta poco, dobbiamo avere un nostro stile di gioco e chiunque dovrà preoccuparsi di noi. Affronteremo dunque la partita senza timori reverenziali cercando di fare nostri i tre punti”.

Tre punti che potrebbero dare alla squadra telesina la corona di vera antagonista di Messina che è prima in classifica con due punti di vantaggio.