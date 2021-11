La Forex Olimpia San Salvatore Telesino si gode il secondo posto Nel prossimo turno derby tutto campano con la Luvo Barattoli Arzano

La vittoria interna contro Cutrofiano ha dato l’ennesima conferma alla forex Olimpia San Salvatore Telesino di essere tra le grandi protagoniste del torneo di serie B1. Il cammino della squadra di coach Eliseo è stato fino ad ora da applausi. L’unico rimpianto è il big match interno contro Messina perso al quinto set, per il resto non si poteva chiudere di più. Anche in quella sfida però, nonostante qualche assenza, la squadra ha mostrato grande carattere. Del momento e dell’ultima sfida ha parlato il presidente Campanile che fissa anche l’obiettivo. “Quella con Cutrofiano è stata una gara senza storia e ben giocata dalle nostre ragazze anche se il coefficiente di difficoltà non era altissimo. Per noi era importante dare continuità di gioco e di risultati al campionato anche perché sabato prossimo ci aspetta una sfida difficile nella quale è vietato commettere errori. Voglio comunque ringraziarle per l’impegno che mettono in settimana durante le sessioni di allenamento e per il miglioramento notato in merito all’approccio. Bisogna continuare a lavorare con tranquillità e umiltà per centrare gli obiettivi e restare quanto più a lungo possibile nei piani altissimi della classifica”.

Sabato a San Salvatore Telesino arriva la Luvo Barattoli Arzano per un derby campano che è il big match di giornata.