Volley, B1: Forex Olimpia San Salvatore, Eliseo chiede più umiltà Il tecnico: “Testa bassa e tanto lavoro per dimenticare una brutta prestazione".

La Fiamma Torrese ha dato una vera lezione alla Forex Olimpia San Salvatore Telesino che dopo aver vinto il primo set non ha saputo gestire il match facendosi travolgere dalle partenopee. Una sfida che ha dato tante indicazioni a coach Francesco Eliseo che ha analizzato la prima sconfitta esterna della stagione. “Siamo partiti bene ma abbiamo peccato di supponenza e dal secondo set in poi si è badato più alle cose futili invece di restare concentrati. Probabilmente la vittoria del primo ci ha dato una falsa impressione sull’andamento completo della gara, cosa non veritiera visto che giocavamo contro una squadra che aveva i nostri stessi punti in classifica. In settimana gli infortuni ci hanno limitato e creato qualche problema negli allenamenti ma non voglio considerarlo nemmeno come un alibi perché chi è sceso in campo poteva starci benissimo e non è questo il motivo che ci ha portati alla sconfitta ma la poca attenzione in quello che bisognava fare”. Eliseo chiede maggiore abnegazione alla sua squadra che deve ritrovare lo spirito da “cenerentola” dela categoria mostrato nelle prime sei giornate.

“In settimana sicuramente mi farò sentire e analizzeremo le cose come sempre. Dobbiamo ritornare a lavorare con umiltà come fatto fino ad adesso. È vero, le defezioni avute ci hanno creato qualche problema, ma non dobbiamo mai tralasciare quelli che sono i dettami tattici del nostro gioco. Sabato affronteremo una vera e propria corazzata come Melendugno e bisognerà sicuramente prendere spunto dalla sconfitta subita per capire cosa non va fatto o il risultato sarà lo stesso e questo non deve accadere. Quindi, testa bassa e tanto lavoro in settimana per dimenticare questa brutta prestazione”. Una lunga settimana di lavoro per preparare il match contro le pugliesi, uno degli esami più attesi della stagione.