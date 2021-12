Forex Olimpia San Salvatore, la vittoria con Meledugno è la base di partenza Eliseo e Campanile soddisfatti a metà, sabato si va in Sicilia per un match fondamentale.

La vittoria al tie-break contro Meledugno ha dato risposte importanti alla forex Olimpia San Salvatore Telesino dopo il ko contro la Fiamma Torrese. Quella di Torre Annunziata era stata una brutta prestazione a cui bisognava rimediare al cospetto di un avversario forte. Le risposte sono arrivate, è una buona base di partenza anche se si poteva fare addirittura meglio. “E’ l’ennesimo 3 a 2 della stagione, per fortuna questa volta l’abbiamo vinta noi” ha commentato coach Eliseo. “Questo però ci fa capire che il livello è molto alto e siamo tutte lì a livello di gioco. In realtà noi dobbiamo fare un po’ il mea culpa. Non è possibile perdere il secondo set in quel modo e poi smettere di giocare nel terzo set. È vero, ho cambiato qualcosa in corsa e se questo ci ha permesso di vincere bene, ma noi dobbiamo andare alla ricerca della continuità che è quello che ci è mancato e continuare a credere in quello che si fa. Siamo stati bravi a riprendere la gara e a giocare come sappiamo ma non può essere che alla prima difficoltà ci lasciamo spaventare da alcuni fantasmi che ci frenano, bloccano e spengono. Al momento abbiamo un solo grande limite, noi stessi. Su questo c’è da lavorare tanto e lo faremo”.

Eliseo è stato chiaro così come in settimana lo era stato il presidente Campanile felice per questa risposta delle sue ragazze. “Era la reazione che ci aspettavamo, in settimana ci eravamo guardati negli occhi perché perdere fa parte dello sport ma il modo con il quale siamo usciti sconfitti da Torre Annunziata non ci era piaciuto. Oggi invece abbiamo visto una grande partita di volley, giocata da due gran belle squadre e una Olimpia caparbia e orgogliosa che ha giocato con gli occhi della tigre fino alla fine. È questa la squadra che vogliamo. Peccato però per il solito calo di concentrazione che condiziona non poco le nostre prestazioni. Ci lavoreremo ancora già in settimana cercando di limare al massimo gli errori”. Nel prossimo turno, in programma sabato, le telesine faranno visita alla Farmacia Shultze Messina in un vero e proprio scontro diretto per non perdere il treno dell’alta classifica. Entrambe le squadre sono a quota 16 in classifica ecco perché la squadra di coach Eliseo dovrà provare a portare a casa l’intera posta in palio.