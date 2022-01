Volley, B1: il Covid ferma la Forex Olimpia San Salvatore e altre tre gare Le telesine non giocheranno a Cerignola, nel gruppo F dovrebbero giocarsi solo due partite.

Tra B1 e B2 il volley sannita sta pagando pesantemente dazio al Covid-19. Il derby tra Contrader Volare e Accademia è stato rinviato dopo la richiesta della società del presidente Aldo Quarantiello e non giocherà nemmeno la Forex Olimpia San Salvatore Telesino.

Le pantere avrebbero dovuto far visita all’Ares Flv Cerignola ma la partita non si disputerà. Il virus ha bloccato la compagine telesina che secondo il calendario del torneo di serie B1 dovrebbe tornare in campo domenica 16 gennaio, ancora in trasferta, contro la Zero5 Castellana Grotta, ma in questo momento è molto complicato azzardare previsioni.

Oggi erano in programma sei partite ma al momento se ne disputeranno solo due: quella tra Farmacia Shultze Messina e Luco Barattoli Arzano, e il match in programma al Palasport di Otranto tra Narconon Meledugno e Hub Ambiente Teams di Gravina di Catania. Rinviate a data da destinarsi: Zero5 Castellana Grotte-Sanitaria Sicom Messina, Duo Rent Terrasini-Givova Fiamma Torrese e ASD Desi Volley-Cuore di Mamma Cutrofiano