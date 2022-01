Benevento 5, arriva il paraguaiano Bobadilla La società giallorossa ha messo a segno un colpo importante allungando il roster di Cundari.

Il turno di riposo è servito al Benevento 5 per un annuncio importante: quello dell’arrivo in giallorossi di José Antonio Bobadilla, giocatore paraguaiano nato nel 2000.

Giovane, affamato e talentuoso, per lui garantisce Roberto Dalia, uno dei maggiori esperti in Campania soprattutto per quel che riguarda i giocatori sudamericani. Bobadilla è un rinforzo molto gradito a Cundari che avrà una rotazione in più da gestire in un roster che sta facendo benissimo ma che aveva la necessità di essere allungato. Per il paraguaiano è la prima avventura nel bel paese ed è subito parso entusiasta al suo arrivo.

"Ho realizzato il mio sogno di venire a giocare in Italia e non potevo fare scelta migliore di venire al Benevento –ha spiegato- E' una squadra che lotta per il vertice, è molto competitiva e composta da tanti giovani. La dirigenza, lo staff e i giocatori mi hanno accolto benissimo, nel miglior modo possibile. Mi aiutano ad adattarmi rapidamente sia in campo che con la lingua. Cosa dico ai tifosi? Che lotteremo per il vertice e che cercherò di dare il mio contributo. Non vedo l'ora di vederli al palazzetto".