Benevento 5, col Cus Molise si annuncia una sfida spettacolare Alle 20:30 appuntamento al Palatedeschi per un match che può regalare tanti spunti interessanti.

Il turno di riposo è servito al Benevento 5 per recuperare le energie fisiche e nervose spese nel big match contro l’Active Network. Questa sera alle 20:30 nell’affascinante scenario del Palatedeschi si riaccenderanno i riflettori sulla serie A2. Arriva il Cus Molise, squadra ricca di talento che ha tenuto a battesimo Botta e compagni all’esordio assoluto nella categoria nel girone d’andata.

Al Palaunimol la spuntò il Benevento per 4-3 cominciando a mandare i primi messaggi alle rivali per l’alta classifica. Barichello, Luquinhas e Moraes fanno paura, sono giocatori capaci di trovare sempre la giocata vincente. Però si troveranno di fronte una squadra che col collettivo supera le difficoltà, isola i problemi e li risolve in maniera sorprendete anche con l’energia dei propri giocatori.

Questo è uno dei grandi meriti di coach Carlo Cundari, bravo a tenere la squadra sempre sul pezzo e a valorizzare tutti gli interpreti. Il match si annuncia divertente per le caratteristiche delle due squadre. Lo spettacolo vale la pena di essere seguito dal vivo.

I biglietti per la gara sono disponibili sul circuito Go2 oppure presso il punto vendita Tabacchi F.lli Collarile, sito in piazza San Modesto, 36 (Benevento) fino alle 20:30. Il costo del singolo tagliando è di 5€, comprensivo di prevendita. Accesso gratuito per gli under 14. Ovviamente nel rispetto delle normative vigenti, per accedere all’impianto sarà necessario essere in possesso del super green pass e delle mascherine FFP2.