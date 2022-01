Benevento 5, appuntamento col derby campano contro il Sala Consilina Alle 16:00 impegno esterno per gli uomini di Cundari che sono attualmente al secondo posto in A2.

La vittoria contro il Cus Molise ha dato ancora più convinzione al Benevento 5 che lotta con consapevolezza per restare nelle zone alte della classifica. La squadra di Cundari sembra essere pronta per alzare l’asticella delle ambizioni. E' il momento giusto per farlo ma bisognerà avere ancora tanta continuità. Il primo esame è in programma questo pomeriggio alle 16:00 al Palacapuccini di Sala Consilina nel secondo derby campano della stagione. All’andata, al Palatedeschi, la spuntò la squadra sannita, nel match di ritorno i salernitani hanno il dente avvelenato per un campionato che fino ad ora non è stato quello in cui si sperava alla viglia. La squadra di Cafù si salverà senza problemi, ma l’alta classifica è lontanissima. Il Benevento 5 deve tenere a distanza Pomezia, Genzano e Lazio che viaggiano con due partite in meno in attesa dei recuperi, ecco perché questo è un match che va vinto. Cundari si affiderà al piede caldo di un Galletto, decisivo negli ultimi due mesi e al solito, esaltante, decisivo e sempre presente Matheus tra i pali. Le premesse sono quelle di una grande partita. Un derby campano che garantisce agonismo ed emozioni. Del match ha parlato attraverso i canali societari il giovane Francesco Brignola, pedina importante per la prima squadra e leader dell’under 19.

“A Sala Consilina ci aspetta una gara difficile che disputeremo su un campo molto diverso dal nostro. Loro vengono da un brutto periodo e saranno anche arrabbiati dopo la sconfitta dell’andata. Per me questa è la prima stagione in serie A2 ed è una grande soddisfazione giocare con la maglia della mia città. Posso dire che fino ad ora sto vivendo un anno positivo, anche se devo e posso dare di più alla società e alla squadra. Oggi c’è il Sala Consilina mentre domenica e martedì sarò impegnato con l’under 19. Certamente l’impegno con la prima squadra sarà diverso rispetto al settore giovanile, ma per me ogni partita ha lo stesso valore perché scendo in campo sempre per vincere e divertirmi”.