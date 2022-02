Accademia Volley, riprendono le attività giovanili Dopo lo stop per la nuova ondata Covid finalmente si può tornare in palestra in piena sicurezza.

Dopo la sospensione dovuta alla nuova ondata di Covid delle scorse settimane, riprendono le attività del Centro di Avviamento allo Sport dell'Accademia Volley Benevento e della Volley Santa Maria di Costantinopoli per rilanciare i corsi di Minivolley e Volley S3.

A partire da martedì 8 febbraio presso la palestra dell'Istituto Comprensivo Sant'Angelo a Sasso di Via Pascoli a Benevento, torna il consueto appuntamento bisettimanale il martedì e il venerdì, con fascia oraria dalle 17.00 alle 18.30 per i bambini e le bambine delle scuole elementari, e con fascia oraria dalle 18.30 alle 20.00 per i ragazzi e le ragazze delle scuole medie.

Oltre a tutti i protocolli anti-Covid già osservati, tra cui il Super Green Pass per i soli over 12, per poter poter ritornare in palestra sarà necessario, per il solo primo allenamento, esibire obbligatoriamente un tampone rapido negativo effettuato nelle 24 ore precedenti la seduta.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al numero 3913556077.