Virtus Academy Soel Benevento, Mori ringrazia il gruppo per i risultati "E' bello vederle unite in campo e anche fuori, poiché si è formato un gruppo di amiche".

Quattro vittorie in dieci giorni. Un percorso netto che ha dato morale e convinzione alla Virtus Academy Soel Benevento. La classifica però va ancora sistemata e domenica c’è un’altra occasione per fare un piccolo passo verso le zone alte. Si va a Castellammare per sfidare il Basket Stabia.

Del momento della squadra allenata da coach Giulio Musco ha parlato il vice presidente del sodalizio sannita Vittorio Mori, volto storico della palla a spicchi beneventana. "Vorrei ringraziare tutte le ragazze per le soddisfazioni che ci stanno regalando – sottolinea -. E' bello vederle unite in campo e anche fuori, poiché si è formato un gruppo di amiche che hanno piacere a condividere dei momenti speciali l'una con l'altra”.

E’ questo uno dei segreti di filotto di vittorie. “Le prestazioni sul parquet non possono che giovarne e noi dirigenti siamo fieri di questo spirito che va al di là del risultato. Sappiamo che una partita si può vincere o perdere, ma nel momento in cui c'è dedizione e voglia di lottare per una causa comune possiamo dire di aver vinto in partenza".

Il Covid ha fermato due volte la squadra sannita che ora si ritrova a dover recuperare tante partite in pochi giorni. La settimana che comincia domenica sarà ancora molto impegnativa. Dopo la trasferta di Castellammare, mercoledì si va a Potenza, poi il 20 nella più vicina Ariano Irpino. "Le vittorie ottenute di recente ci consentono di affacciarci alla nuova fase della stagione con un bel po' di fiducia. Siamo consapevoli che per risalire la classifica sarà necessario tenere sempre alta la concentrazione senza cullarci sugli allori. E' per questo che reputiamo la partita di Castellammare di Stabia un nuovo importante snodo del nostro campionato". Una sfida da affrontare con lo stesso spirito delle ultime tre.