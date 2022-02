Basket, C Gold: la Miwa Benevento stravince col Roccarainola La squadra di Parrillo domina il primo quarto e porta a casa la partita.

Le sconfitte sono ormai alle spalle. La Miwa Energia Cestistica Benevento ha saputo reagire prontamente voltando pagina con un doppio successo, il secondo giunto ieri sera nella quinta giornata di ritorno contro il Roccarainola.

Match senza molta storia. Parrillo ha visto la sua squadra tenere alti i ritmi che ha portato ad un vantaggio importante già nel primo quarto. Con la partita subito in discesa il bravo coach sannita ha gestito le rotazioni dando minuti importanti anche ai giovani che in questa stagione devono fare esperienza. Del resto il progetto triennale reso noto ad inizio stagione punta la lente d’ingrandimento proprio sulla crescita dei giovani talenti che dovranno essere la base permanente per il futuro.

La Miwa Energia Cestistica Benevento ha vinto per 97-63 sfiorando la sempre suggestiva quota 100. Ottime le prestazioni del solito Ordine che ha chiuso con 26 punti a referto, conferma per il lituano Alunderis a quota 22. Dopo questo mini tour de force la squadra avrà il week end libero per poi tornare a lavorare nella nuova casa del Palatedeschi dove, domenica 27 febbraio, arriverà Angri per un vero e proprio big match con vista sulle zone altissime della classifica.