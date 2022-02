L'Accademia Volley torna in campo, al Rampone arriva la Pallavolo Pozzuoli Dopo due mesi esatti dall'ultima sfida ufficiale le ragazze di coach Ruscello riprendono il cammino.

Finalmente si gioca. Dopo due mesi esatti dall'ultima partita disputata (era il 18 dicembre scorso), l'Accademia scenderà nuovamente in campo domani pomeriggio nella gara interna contro la Pallavolo Pozzuoli, diciassettesima giornata del campionato nazionale di serie B2.

Praticamente un nuovo inizio di torneo per le giallorosse, unica squadra insieme alla Todo Sport Vibo Valentia a non essere ancora scesa in campo in questo 2022 e che si preparano di fatto ad un secondo debutto stagionale dopo una prima parte di stagione vissuta nei piani altissimi della classifica. L'Accademia riparte dal secondo posto in campionato, a sei punti di distacco dalla capolista Baronissi ma con ben due gare in meno disputate rispetto alla squadra salernitana. Dovessero vincere entrambi i recuperi, le giallorosse si troverebbero appaiate alla squadra di coach Castillo in testa alla classifica per un finale di campionato tutto da vivere.

Anche il Pozzuoli si presenta all’appuntamento con grande entusiasmo. La vittoria alla ripresa sul campo del Nola ha immediatamente rilanciato le ambizioni della squadra di mister Borghesio che verrà a Benevento con l’intento di accorciare il distacco dalla zona play off. La squadra puteolana, oltretutto, nella gara di andata, fu la prima a strappare un punto all’Accademia, fino a quel momento a punteggio pieno.

Si gioca a porte aperte, ma con obbligo di super green pass, con inizio fissato alle ore 18.00 alla Palestra Rampone di Benevento.