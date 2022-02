Benevento 5, l'under 19 vola in campionato e cerca gloria anche in Coppa Italia Dopo la vittoria con la Sandro Abate c'è l'impegno tricolore col Napoli Futsal.

Dopo la vittoria per 3-1 in casa della Sandro Abate nel diciottesimo turno di campionato, l’under 19 del Benevento 5 è pronta a giocarsi anche la Coppa Italia con l’entusiasmo della prima piazza occupata in campionato. I giallorossini di Mignone stanno facendo benissimo e mercoledì alle 19:00, nell’incantevole scenario del Palatedeschi, affronteranno il Napoli Futsal. Sarà un match senza appello. Chi vince va avanti, chi perde torna a casa. Alla vigilia ha parato del match proprio coach Mignone.

“E’ una gara da dentro o fuori, per cui l’attenzione sarà alta da entrambe le parti. A differenza del campionato, dove hai margini di recupero nelle partite successive, domani ci si gioca tutto nei 40 minuti e ogni piccolo dettaglio può determinare il passaggio del turno”. Mignone tiene alta l’asticella dell’attenzione. “Sicuramente l'approccio sarà diverso. Non ci possiamo permettere cali di concentrazione soprattutto nella fase iniziale della sfida, altrimenti si rischia, così come già successo, di non avere poi la forza di riprenderla. Come ci arrivano i ragazzi? Sinceramente bene, stiamo bene fisicamente e sono tutti disponibili. Questa squadra è composta da calcettisti che hanno bisogno di stimoli per dare il meglio di loro stessi e questo è un incontro dove le motivazioni vengono fuori da sole”.