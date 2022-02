Volley, B1: ancora un ko per la Forex Olimpia San Salvatore Telesino La squadra di coach Eliseo riesce a vincere solo il terzo set poi cede il passo alle rivali.

La diciottesima giornata del campionato di serie B1 di pallavolo femminile ha offerto un gustoso derby campano tra la squadra di casa, la Forex Olimpia San Salvatore Telesino e la Givova Fiamma Torrese. Ad avere la meglio sono state le ospiti che continuano a lanciare segnali importanti in un campionato vissuto da grandi protagoniste nella lotta per l’alta classifica.

La squadra di coach Salerno ha messo subito le cose in chiaro. E’ riuscita a sfruttare le difficoltà delle telesine che, dopo un ottimo avvio di stagione, si sono perse e sono precipitate in classifica. I primi due set sono stati vinti dalla squadra ospite per 25-21 con Vujko e Boccia che sono state molto incisive.

La Forex Olimpia San Salvatore Telesino di coach Francesco Eliseo torna in campo con uno spirito diverso nel terzo parziale e riesce a sfruttare le percentuali più basse in ricezioni delle avversarie per giocarsi il set alla pari. Nel rush finale sono proprio le sannite a trovare la forza per fare la differenza e riaprire la partita imponendosi 25-23. Sul 2-1 la Givova Fiamma Torrese ha la necessità di chiudere i conti per non lasciare punti importanti per strada e ci riesce. E’ ancora Vujko a risultare decisiva per il 25-22 che dà la meritata vittoria alle partenopee e condanna le telesine ad un’altra sconfitta.

La Givova Fiamma Torrese vola al terzo posto a quota 30 a meno cinque da Meledugno seconda e a sei lunghezze dalla capolista Messina. Per la Forex Olimpia San Salvatore Telesino del presidente Campanile invece la classifica non è più quella di qualche mese fa. Ora c’è una salvezza da conquistare il più velocemente possibile perché, nonostante le due partite da recuperare, le telesine sono a pari merito a quota 16 con la Duo Rent Terrasini, che al momento occupa l’ultima piazza che condanna alla retrocessione in serie B2.