Basket, C Gold: la Miwa Benevento fa tris, battuta Angri al Palatedeschi Per i sanniti terzo successo consecutivo, in luce il solito Ordine con 17 e Alunderis con 15.



La Miwa colleziona la terza vittoria consecutiva, battendo 72-66 la Pallacanestro Angri in un vero e proprio scontro diretto. Gli azzurrocelesti staccano proprio i grigiorossi in classifica, salendo a quota 26 punti. Pronti via e i ragazzi di coach Parrillo partono fortissimo, piazzando un parziale di 7-0. Una tripla di Iannicelli riporta in contatto gli ospiti. Ordine risponde con il canestro nonostante il fallo subito, a segno anche il libero. Il primo quarto si chiude con la Cestistica avanti di nove lunghezze, 24-13. I cinghiali restano padroni del match anche ad inizio secondo quarto, la tripla di Papa spedisce Angri a meno sedici. I grigiorossi però non si perdono d'animo e tentano di risalire. La tripla dell'ex Iannicelli riporta gli ospiti a meno otto. Un tecnico fischiato alla compagine doriana e il conseguente libero realizzato da Smorra chiude il primo tempo sul 38-31. Il terzo quarto di gara vede il ritorno prepotente di Angri. Una tripla di Daunys e il libero realizzato per un tecnico fischiato ai padroni di casa porta gli ospiti a meno tre. Manisi perde una palla sanguinosa e regala due liberi ad Izzo che significano meno uno. Risponde Alunderis, ma la tripla di De Martino fissa la parità a quota 42. Si gioca punto a punto, a Smorra da tre risponde ancora De Martino da dietro il perimetro. Si va all'ultimo decisivo quarto sul 54-53. L'ultima frazione comincia con il piazzato da due di Naddeo. Con quattro punto di fila di Chiavazzo Angri prende il comando. Rianna risponde subito per la parità a quota 58; Ordine riporta avanti i sanniti. Un canestro di Daunys tiene attaccata Angri. Nel finale però la Miwa piazza il break decisivo, importantissimi il canestro di Rusciano e i due liberi di Manisi per il 72-66 finale.

Nella compagine di casa top scorer Ordine con 17 punti, il dieci cattura anche 11 rimbalzi, bene anche Alunderis e Rusciano con 15 punti, il lituano mette a referto anche 10 rimbalzi; per Angri miglior marcatore il lituano Daunys con 12 punti. Domani già la ripresa degli allenamenti, mercoledì al PalaTedeschi arriva la Pallacanestro Salerno per il recupero della 12^ giornata di andata (ore 20.30).



MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO-PALLACANESTRO ANGRI 72-66 (24-13, 14-18, 16-22, 18-13)

Miwa Energia Cestistica: Rianna 2, Papa 3, Manisi 5, Naddeo 2, Smorra 13, Ordine 17, Alunderis 15, Rusciano 15, Laudando ne, Massaro ne, Damiano e. Coach: Parrillo

Pallacanestro Angri: Chimico 6, Izzo 6, De Martino 8, Terzi, Iannicelli 8, Markovic 10, Cirillo 6, Di Domenico ne, Cassine ne, Chiavazzo 10, Daunys 12, Forino. Coach: Costagliola

Arbitri: Mogavero/Petruzziello