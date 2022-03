Atletica, Caporaso trionfa ai tricolori nella 5 km di marcia Il sannita ha realizzato il suo nuovo primato personale sulla distanza.

Nel week end ad Ancora sono andati in scena i Campionati Italiani indoor con i grandi dell’atletica leggera italiana che erano tutti presenti. Occhi puntati soprattutto sul campione olimpico dei 100 metri Marcel Jacobs, mentre Gianmarco Tamberi non ha gareggiato ma ha vestito i panni del padrone di casa lui che è di Ancora. Da segnalare gli ottimi risultati arrivati dalle donne con Gaia Sabbatini su tutte.

Per gli appassionati sanniti gli occhi erano puntati sui 5.000 metri di marcia, specialità che sull’anello non vive la sua massima espressione anche se nel 1997 fu disputato addirittura un Mondiale femminile, precisamente ad Atene, con la vittoria in pista di Annarita Sidoti sulla distanza dei 10 km.

A vincere il titolo italiano è stato Teo Caporaso, che ha trionfato regalandosi anche il nuovo primato personale sulla distanza chiudendo in 19’56’’15 nonostante una sosta di 30’’. Caporaso si è regalato la prima gioia del 2022 e soprattutto ha dato alla sua nuova società, la SEF Virtus Atletica Bologna, la soddisfazione di portare a casa un titolo italiano nella marcia. Per il sannita sono arrivate ottime indicazioni verso la stagione all’aperto dove proverà a strappare un posto in azzurro per i Mondiali di Eugene negli Stati Uniti e gli Europei di Monaco di Baviera.