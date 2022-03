La DP Noleggi SG Volley non supera l'esame del big match Camerlengo: "Non è il momento di fare drammi, isogna stare tranquilli e continuare a lavorare".

Non riesce alle ragazze della DP Noleggi SG Volley la missione di fermare la marcia della capolista Oplonti e così le “diavole rosse” escono sconfitte con il massimo scarto nel big match di giornata. Sicuramente ci si attendeva una gara diversa, ma purtroppo le biancorosse sangiorgesi incappano nella peggiore prestazione dell’anno spalancando le porte del successo alle napoletane che hanno comunque dimostrato di essere una squadra ben organizzata e con l’entusiasmo a mille. La partita è stata sempre in pugno alle ospiti che, a parte l’inizio del primo set e il finale del terzo, hanno condotto i parziali sempre con un buon vantaggio.

Ora per le diavole rosse sannite sarà importante saper reagire subito e continuare il percorso portato avanti fino ad ora. L’aspetto psicologico conta molto ma in casa sannita si ha la certezza che l’ultima prestazione sia solo il frutto di una giornata no. La consapevolezza ed i mezzi ci sono tutti. Mancano quattro gare alla fine della regular season e bisognerà tentare di ottenere quanti più punti possibili per consolidare il secondo posto che permetterebbe alle ragazze della DP Noleggi SG Volley di partire da una posizione privilegiata per la lotteria dei play off.

Sabato prossimo la ragazze di mister Francesco Franzese sono attese da un match delicato, in trasferta, contro una buona squadra come la Volley World Napoli e l’imperativo sarà quello di non fallire, come sottolineato dalle parole del Presidente della squadra sangiorgese, Mauro Camerlengo..

“Non è il momento di fare drammi – ha dichiarato Camerlengo – bisogna stare tranquilli e continuare a lavorare come fatto fino ad ora. Sicuramente perdere non piace a nessuno, ma saremo in grado di capire il perché di questa sconfitta e soprattutto faremo tesoro degli errori commessi. Ora testa a questi ultimi quattro impegni della fase regolare. Dobbiamo ottenere il massimo in termini di punti per presentarci al meglio ai play off. Una cosa è certa, sono orgoglioso di queste ragazze, di questo gruppo, di tutte le componenti della società che stanno regalando grandi soddisfazioni a tutta la San Giorgio del Sannio sportiva. Ora testa ala gara di sabato, ci attende un appuntamento importante e dobbiamo essere concentrati per conquistare questi tre punti in palio. Mi aspetto una pronta reazione ed una prova di carattere”. Appuntamento quindi a sabato 12 marzo alla palestra ITC Siani di Napoli alle ore 18,00.