Scherma Paralimpica: Pasquino pronta a volare in Brasile La sannita gareggerà nella tappa di Coppa del Mondo in programma a San Paolo dal 14 al 17 aprile.

Dopo oltre quattro mesi d’attesa torna la Coppa del Mondo di scherma paralimpica. L’appuntamento è in Brasile, precisamente nella città di San Paolo, dove si salirà in pedana dal 14 al 17 aprile. Ci sarà anche la squadra italiana e in particolare la sannita Rossana Pasquino, una delle migliori carte azzurre per salire sul podio. La “professoressa”, dopo le Paralimpiadi di Tokyo dove non è riuscita a portare a casa una medaglia, è parsa super motivata verso l’obiettivo prefissato che è quello di arrivare al massimo a Parigi 2024.

A Pisa, nella precedente tappa andata in scena a novembre, è stata capace di salire sul secondo gradino del podio sia nella prova individuale di spada che di sciabola, mostrando la sua grande duttilità figlia anche dell’intuizione avuta qualche anno fa da Dino Meglio che l’ha sempre spronata e aiutata insieme all’amica Francesca Boscarelli. Oltre alla “professoressa”, la truppa azzurra che volerà a San Paolo, scelta dal Coordinatore Dino Meglio e dai responsabili d'arma Simone Vanni, Marco Ciari e Francesco Martinelli, sarà composta da: Alessia Biagini, Andreea Mogos e Loredana Trigilia tra le donne, Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Gianmarco Paolucci tra gli uomini.

Lo staff che seguirà la Nazionale italiana in questa lunga ma affascinante trasferta che ha anche il sapore della normalità dopo due anni con poche gare, sarà completato dal medico Gianvito Rapisarda e dalla fisioterapista Carolina Maurandi.

Come comunicato dall’ufficio stampa della Federscherma, ottimamente diretto dal salernitano Dari Cioffi, il programma inizierà giovedì 14 con il fioretto maschile cat. A e B, il fioretto femminile cat. A e la spada femminile cat. B, venerdì spazio alla sciabola maschile cat. A e B e alle prove di fioretto femminile cat. B e di spada femminile cat. A.

Sabato 16 si svolgeranno le due gare di spada maschile cat. A e B e poi quelle di sciabola femminile cat. A e di spada maschile cat. A. Finale il 17 aprile con le squadre: si inizierà con i team di spada maschile, poi con quelli di sciabola femminile e, infine, con la prova mista di fioretto.

COPPA DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA - San Paolo (BRA), 14-17 aprile 2022

Atleti convocati: Matteo Betti, Alessia Biagini, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia

Responsabili d'arma: Marco Ciari, Francesco Martinelli, Simone Vanni

Coordinatore CT: Ferdinando Meglio

Medico: Gianvito Rapisarda

Fisioterapisti: Carolina Maurandi